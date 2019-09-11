Россиянам рассказали, как вернуть деньги при отравлении в ресторане

Стоит обратиться к врачу, получить медицинское заключение, сохранить чек, найти свидетелей и подать претензию к владельцу заведения.

Россиянам дали совет, что делать в случае отравления в ресторане и как вернуть деньги за плохой ужин, недомогание и лечение. Так, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в первую очередь обратиться к врачу, чтобы получить квалифицированную помощь и получить необходимые доказательства.

— Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинён именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нём была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением, — поясняется на сайте ведомства.

Кроме того, нужно сохранять чек или выписку с банковского счёта. Необходимо также найти нескольких свидетелей, которые видели вас в этом ресторане. Затем на имя владельца заведения нужно отправить претензию с копией чека и медицинского заключения. В документе стоит указать требования о возврате денег за ужин, компенсацию за лекарства и возможный больничный.

Если не получится решить мирным путём, то стоит обращаться в суд и Роспотребнадзор.