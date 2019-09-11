Робот "Фёдор" больше не полетит в космос, потому что у него есть ноги

Его место займёт другой робот, специально подготовленный для работы в открытом космосе.

Робот Skybot F-850, также известный как "Фёдор", недавно успешно вернувшийся с МКС, больше не полетит в космос. Об этом заявил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

— Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил, — приводит РИА "Новости" слова разработчика.

Отмечается, что место "Фёдора" займёт другой робот, который будет подготовлен для выхода в открытый космос. Разработчик объяснил замену тем, что у "Фёдора" есть ноги, а роботу в открытом космосе они ни к чему.

Напомним, "Фёдор" — человекоподобный робот, созданный для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. На МКС робот попал не сразу, потребовалось две попытки, прежде чем кораблю "Союз" удалось пристыковаться к станции. После этого "Фёдор" начал свою работу в космосе, а 7 сентября успешно вернулся на Землю.