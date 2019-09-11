В Челябинске маршрутка влетела в ограждение, пострадало 11 человек — видео

11 сентября в Челябинске на проспекте Ленина маршрутка № 78 влетела в бетонное ограждение стройки метро, сообщает паблик "Типичный Челябинск".
По предварительной информации, в ДТП пострадало 11 человек, из них один ребёнок.
Пользователи Сети утверждают, что водителя маршрутки подрезали — это послужило причиной въезда в забор.
Напомним, накануне ДТП с автобусом произошло в Чувашии — он столкнулся с внедорожником, в результате чего пострадали двое школьников.
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