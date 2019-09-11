Умер академик Энеев, благодаря которому Гагарин полетел в космос

Академик РАН Тимур Энеев, расчёты которого использовались при запуске в космос Юрия Гагарина, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте Института прикладной математики имени Келдыша.

Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1948 году он закончил механико-математический факультет МГУ и поступил в аспирантуру НИИ Механики МГУ.

В 1950-х академик изучал вопрос управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Его исследования были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Также расчёты учёного позволили доказать, что перегрузка и высокая температура не опасны для космонавта. Благодаря этому состоялся первый полёт человека в космос в 1961 году.