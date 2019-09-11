Умер академик Энеев, благодаря которому Гагарин полетел в космос

17

Фото © Фотохроника ТАСС

Академик РАН Тимур Энеев, расчёты которого использовались при запуске в космос Юрия Гагарина, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте Института прикладной математики имени Келдыша.

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1948 году он закончил механико-математический факультет МГУ и поступил в аспирантуру НИИ Механики МГУ.

В 1950-х академик изучал вопрос управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Его исследования были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Также расчёты учёного позволили доказать, что перегрузка и высокая температура не опасны для космонавта. Благодаря этому состоялся первый полёт человека в космос в 1961 году.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×