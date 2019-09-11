Врачи вернули к жизни сахалинца, у которого на 25 минут остановилось сердце

Сахалинским врачам удалось спасти пациента, сердце которого не работало 25 минут. Помимо общих реанимационных действий медикам помогло новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе правительства области.

— У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия. При помощи этого автоматического наружного кардиомассажёра сердечная деятельность была успешно восстановлена. Сейчас мужчина переведён в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение, — рассказал заведующий отделением Андрей Науменко.

Автоматические аппараты, один из которых помог спасти пациента, поступили в областную клиническую больницу незадолго до этого случая. За 10 дней благодаря ему уже спасли трёх пациентов.

Кардиомассажёр обеспечивает высокую частоту компрессий и оптимальную глубину вдавливания грудной клетки. Главное преимущество техники — в отличие от человека она "не устаёт". Кроме того, аппарат портативный и легко помещается в рюкзак.