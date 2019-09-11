Врачи вернули к жизни сахалинца, у которого на 25 минут остановилось сердце

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Фото © Shutterstock 

Сахалинским врачам удалось спасти пациента, сердце которого не работало 25 минут. Помимо общих реанимационных действий медикам помогло новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе правительства области.

У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия. При помощи этого автоматического наружного кардиомассажёра сердечная деятельность была успешно восстановлена. Сейчас мужчина переведён в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение, — рассказал заведующий отделением Андрей Науменко.

<p>Фото © <a href="https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13457&cHash=8fcfa79d0370436f306cdee621e77bf1" target="_blank">Официальный сайт губернатора и Правительства Сахалинской области</a></p>

Автоматические аппараты, один из которых помог спасти пациента, поступили в областную клиническую больницу незадолго до этого случая. За 10 дней благодаря ему уже спасли трёх пациентов.

Кардиомассажёр обеспечивает высокую частоту компрессий и оптимальную глубину вдавливания грудной клетки. Главное преимущество техники — в отличие от человека она "не устаёт". Кроме того, аппарат портативный и легко помещается в рюкзак.

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