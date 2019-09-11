Милонов предложил запретить выступать певцам, провалившим тест на наркотики

Парламентарий отметил, что если бы знаменитый музыкант Курт Кобейн сдал тест на наркотики, то не умер бы.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал российских певцов сдать тест на употребление наркотиков. Тех, у кого найдут запрещённые вещества, парламентарий предложил лишать права вести концертную деятельность, позволив им выступать только в банях и саунах.

— Запретить выступать в нетрезвом состоянии и под действием наркотиков на любых общественных площадках. И всем тем, кого обвиняют в наркотиках, нужно сдавать тест. Почему? Потому что если певец — исполнитель популярный и употребляет наркотики, то он тем самым их пропагандирует, — заявил Милонов агентству "Москва".

Депутат добавил, что если бы знаменитый музыкант Курт Кобейн сдал тест на наркотики, "то не умер бы". Парламентарий предложил на год дисквалифицировать певцов, попавшихся на употреблении запрещённых препаратов.

Напомним, ранее российский певец Дима Билан отметился странным поведением на концерте в Самаре. Певец заторможенно себя вёл, смотрел вдаль и исполнял странные танцы. Позже он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и извинился.