Как мобильная связь изменила жизнь россиян за 28 лет?

73 процента россиян считают, что мобильная связь полностью изменила их жизнь. Таковы данные масштабного исследования проекта "Билайн.Аналитика", подготовленного ко дню рождения мобильной связи, который уже 28 лет ежегодно отмечается 9 сентября.

Без связи как без рук

Более половины опрошенных (59%) рассказали о ситуациях, когда мобильная связь выручила в критической ситуации. Чаще всего это были происшествия на природе, в дороге или просто случаи, когда мобильник помогал оставаться на связи с близкими, пока те находились в больнице. В одном из случаев мобильный телефон помог вовремя вызволить человека из холодильной камеры.

Из-за этого большинство опрошенных сравнивали окончание пакета минут или интернет-трафика в тарифе буквально с отключением горячей воды в доме, электричества, а то и вовсе с "концом света".

Трафик — не повод для беспокойства

Однако трафик — не повод для беспокойства. По данным "Билайн.Аналитики" 82% пользователей никогда не совершают никаких специальных действий, чтобы экономить трафик. В Москве проживает самая большая доля тех, кто не помнит, чтобы интернет на мобильном когда-нибудь заканчивался. Одна треть пользователей мобильного интернета полностью уверена, что трафик не заканчивается никогда, а другая треть сталкивалась с такой ситуацией уже более полугода назад.

Связь повсюду

90% респондентов считают, что мобильная связь стала доступнее. Среди причин, увеличивших доступность сотовой связи, они чаще всего называли улучшение качества (41% ответивших), недорогие тарифы (28%) и увеличение числа пользователей с телефонами (21%).

Самыми популярными местами использования мобильного интернета помимо дома и работы стали дорога и отдых за городом. Так, в столице мобильный интернет дома использует 65% клиентов, в дороге и на работе — 58%, на отдыхе или на даче — 54%.

Благодаря масштабной модернизации сети "Билайн", проведённой в Москве в 2019 году, клиенты могут на высоких скоростях использовать мобильный интернет на всей территории Москвы и области.

Кто чем занят?

Респонденты в возрасте от 16 до 27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и читают информацию в социальных сетях (71% ответивших), а люди постарше — просматривают интересующие их страницы (55%). При этом за городом пользователи до 40 лет чаще всего используют социальные сети. Те, кому за 40, чаще всего ищут необходимую информацию в Сети.

Мессенджеры и соцсети перевели общение на новый уровень. 77% опрошенных согласны с тем, что благодаря мобильной связи они стали чаще общаться с друзьями и близкими людьми. Больше всех в таком "виртуальном" общении нуждаются респонденты старше 55 лет. Для 90% клиентов этого возраста мобильная связь это хороший способ поддерживать контакт с близкими.

Кроме того, использование мобильного интернета упростило разрешение споров. Выяснять отношения с друзьями через соцсети или мессенджеры предпочитает 68% опрошенных всех возрастов.

Жизнь без рутины

Львиная доля опрошенных именно так охарактеризовали современную связь. Мобильный интернет и смартфоны помогают им решать большое количество повседневных вопросов. Среди наиболее популярных приложений были названы такси (5%), социальные сети (12%), мессенджеры (19%) и карты (15%). Наиболее популярным оказался мобильный банкинг (22%). Банковскими переводами с помощью мобильного интернета ежедневно пользуется каждый четвёртый опрошенный в возрасте от 18 до 40 лет, а среди респондентов старше 40 лет денежные переводы с помощью мобильного совершает каждый десятый.

Опрос показал, что место проживания влияет на использование различных мобильных приложений. Пользователи мобильного интернета в Москве ежедневно в три раза чаще используют его для навигации по городу, чем жители других городов. В Санкт-Петербурге навигацию применяют 26% пользователей мобильного интернета, в других городах их только 10%.

Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Его цель — с помощью технологий анализа сверхбольших массивов обезличенных данных, которые, к примеру, включают геоаналитику или замеры цифрового "телесмотрения", изучить актуальные общественно-социальные тренды и события в России.