Эксперты рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в Сети

Пользователям дали советы, на что обратить внимание, чтобы не перевести деньги мошенникам.

В "Роскачестве" рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в Интернете и не перевести деньги мошенникам.

Эксперты обращают внимание, что переводить пожертвования стоит только официальным благотворительным фондам, которые в открытом доступе публикуют все отчёты. На их сайте должна быть представлена вся информация о том, кому собираются средства, где находится пациент и какой у него диагноз.

Также на их странице в Интернете должен быть цифровой сертификат, который позволяет передавать платёжные данные в зашифрованном виде. Это подтверждают символы https и изображение замочка в адресной строке.

— Проверяйте реквизиты — не переводите деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки. Настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом, — добавляют в ведомстве.

В "Роскачестве" напомнили, что, если вы ранее попались на ловушку мошенников, это не повод перестать заниматься благотворительностью. Необходимо просто тщательнее проверять всю информацию о выбранном фонде.

Напомним, ранее в "Роскачестве" дали советы, как защитить детей от травли в Интернете. Специалисты советуют выставить максимальные настройки приватности и любую критику пользователей игнорировать.