Ветеринары рассказали о первых симптомах болезни сердца у котов и собак

Сердечные заболевания чаще всего встречаются у кошек таких пород, как мейкуны, сфинксы, британские короткошерстные, среди собак — у догов, сенбернаров и других крупных пород пёселей. При этом в пресс-службе столичного комитета ветеринарии рассказали о первых симптомах таких болезней.

— Как правило, первые симптомы появляются лет в шесть, но хозяева не сразу обращают внимание на то, что животное стало быстрее уставать, ему требуется больше времени, чтобы отдышаться после игр или простой прогулки. В некоторых случаях можно заметить, что питомец стал менее подвижным, при физической нагрузке усиливается частота дыхания, — приводит заявление пресс-службы агентство "Москва".

Сначала одышка появляется после физических нагрузок, а затем и в состоянии покоя. Питомцы часто дышат с открытой пастью, а дёсны приобретают синюшный цвет. В этом случае уже требуется экстренная помощь ветеринаров.

Среди факторов риска таких заболеваний: неправильное содержание, ожирение, недостаток физических нагрузок.

Кроме того, сердечные заболевания часто встречаются у шотландских вислоухих, рэгдоллов, сибирских кошек, бульмастифов и ньюфаундлендов.