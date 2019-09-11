Консульство США во Владивостоке приспустило флаг в память о жертвах теракта 9/11

На здании Генерального консульства США во Владивостоке приспустили национальный флаг в знак памяти о жертвах теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Американские дипломаты отметили, что после трагедии люди со всего мира, в том числе и из Владивостока, выражали соболезнования и несли цветы к зданию Генерального консульства США.

— Мы никогда не забудем доброту и сочувствие русских людей, когда нас объединила общая скорбь о жертвах и наша решимость вести глобальную войну против терроризма, — говорится в сообщении.

Напомним, страшный теракт, унёсший жизни 2977 человек, произошёл в США 11 сентября 2001 года. Утром того дня четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона.