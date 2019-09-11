В Иране футбольная болельщица погибла из-за запрета посещать матчи

В 1981 году власти страны запретили женщинам присутствовать на матчах мужских команд.

Жительница Ирана Сахар Ходаяри умерла в больнице после попытки суицида, которую она совершила в знак протеста против возможного тюремного заключения из-за посещения футбольного матча. Об этом сообщает The Independent.

Дело в том, что в Иране с 1981 года женщинам запрещено присутствовать на соревнованиях мужских футбольных команд. 30-летняя Сахар была болельщицей клуба "Эстегляль", её задержали за посещение матча этой команды в марте 2019 года.

Соболезнования родным и близким погибшей выразила Международная федерация футбола. В ФИФА повторили призывы к властям Ирана — "обеспечить свободу и безопасность всем женщинам, участвующим в законной борьбе за отмену запрета доступа на стадионы".