26-летний чемпион России по сноуборду пропал в Челябинской области

Андрей Палькин в последний раз выходил на связь с родными неделю назад, с тех пор никто не знает, где он.

В Златоусте пропал 26-летний бывший чемпион России по сноуборду Андрей Палькин. По данным портала 74.ru, молодой человек в последний раз выходил на связь 4 сентября, уже неделю его телефон недоступен и родные не знают, где он.

— 4 сентября я пришла с работы, дома его уже не было. Вечером я позвонила, он где-то шёл у дороги, потому что слышно было машины. А где и в какую сторону, он не сказал. Я сколько допытывалась, он так и не сказал. Дозвонилась до него, поговорила две минуты, и он отключился. Больше ни я, ни его друзья дозвониться до него не могут, — рассказывает мама Андрея.

В день исчезновения Андрей был одет в чёрные джинсы, футболку, чёрную толстовку и бело-серую куртку с надписями, на ногах — чёрные кроссовки. Его поисками уже занимаются полиция и волонтёры.