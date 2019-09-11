Названые самые популярные профессии у предпенсионеров

Некоторые приходят на обучение, чтобы начать карьеру с нуля, другие стремятся повысить квалификацию.

Специальности, связанные с программированием и IT-технологиями, пользуются наибольшей популярностью у людей предпенсионного возраста, приходящих на обучение. Об этом "Российской газете" рассказала директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская.

— Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей — модуль компьютерной диагностики, преподаватели школ, колледжей и вузов — веб-дизайн, — рассказала эксперт.

Также Крайчинская отметила, что программисты, получившие образование в 80–90-х годах, теперь осваивают новые программные решения для бизнеса. Часть предпенсионеров приходит на обучение, чтобы повысить свою квалификацию, часть — чтобы начать карьеру с нуля.

Ранее СМИ назвали количество трудоустроенных предпенсионеров.