В Минобороны подтвердили ЧП с истребителем МиГ-31 в Перми

В Минобороны России подтвердили неисправность у истребителя МиГ-31, который совершил посадку на аэродроме Большое Савино в Перми. При этом в военном ведомстве отмечают, что приземление было штатным, а не аварийным.

— При проведении обязательного послеполётного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена, — отмечает пресс-служба Центрального военного округа.

Сам МиГ-31 совершал учебно-тренировочный полёт.

По данным Лайфа, при посадке у истребителя загорелся левый двигатель.