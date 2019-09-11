В Минобороны подтвердили ЧП с истребителем МиГ-31 в Перми

394

Фото © Донат Сорокин / ТАСС

В Минобороны России подтвердили неисправность у истребителя МиГ-31, который совершил посадку на аэродроме Большое Савино в Перми. При этом в военном ведомстве отмечают, что приземление было штатным, а не аварийным.

При проведении обязательного послеполётного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена, — отмечает пресс-служба Центрального военного округа.

Сам МиГ-31 совершал учебно-тренировочный полёт.

По данным Лайфа, при посадке у истребителя загорелся левый двигатель.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×