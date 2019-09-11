Ворота придавили школьницу во время урока физкультуры в Карелии

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Фото © Shutterstock

Металлические спортивные ворота упали на девочку во время урока физкультуры в одной из школ карельского Беломорска. Инцидент произошёл 10 сентября, следователи завели уголовное дело по статье "Халатность".

12-летняя девочка, находясь на спортивной площадке школы во время занятий на уроке физической культуры, подошла к металлическим воротам и повисла на них. Под весом ребёнка ворота упали, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В результате девочка получила травмы, о её состоянии не сообщается.

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