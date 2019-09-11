СМИ: Россиянина в Эстонии приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России, обвинённого в шпионаже. Об этом сообщает издание Postimees.
В мае текущего года эстонская полиция задержала россиянина с инициалами А.А. Его обвинили в "ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики". Отмечается, что мужчина пошёл на сделку со следствием.
В пресс-службе полиции отказались называть имя гражданина РФ.
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