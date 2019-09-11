В Югре гость застрелил хозяина за требование снять обувь в квартире

Житель Ханты-Мансийска застрелил своего оппонента из-за просьбы не заходить в квартиру в обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошёл вечером 10 сентября. 66-летний мужчина приехал за своей сожительницей к её знакомым. Хозяин дома сделал ему замечание за то, что тот не снял обувь при входе. Между мужчинами разгорелся конфликт. Подозреваемый уехал, но спустя некоторое время вернулся уже с оружием, из которого и застрелил потерпевшего.

Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.