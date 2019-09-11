В Кремле сочли недопустимым введение санкций США против российских силовиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на введение санкций США в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ.

— Что касается подобных решений в отношении российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым, это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений, — сказал представитель Кремля.

Напомним, накануне Вашингтон объявил о введении санкций в отношении двух сургутских следователей. Речь идёт о руководителе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче. Теперь Ткачу, Ермолаеву и их родственникам запрещён въезд в США.

В МИД РФ уже анонсировали ответ Вашингтону из-за этих решений.