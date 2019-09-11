Песков: Пока преждевременно говорить об эффекте нормализации отношений с Киевом

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Фото © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Так он отреагировал на сообщения, что Украина приостанавливает процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Пока преждевременно говорить об эффекте нормализации отношений Москвы и Киева, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако повод для сдержанного оптимизма есть, пояснил представитель Кремля.

Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации [отношений]. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать, — пояснил Песков, комментируя сообщения, что Украина приостанавливает процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Он добавил, что предстоит очень сложная, кропотливая и ответственная работа, которая займёт много времени.

Напомним, последними соглашениями, которые были денонсированы по инициативе Киева, стали Договор о дружбе и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информацией". При этом сейчас Украина перестала направлять Москве соответствующие уведомления.

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