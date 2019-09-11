"Пашет нескончаемо". Меньшов поразился работоспособности Путина

Режиссёр Владимир Меньшов восхитился работоспособности и энергии Владимира Путина и порадовался, что именно он сменил в президентском кресле Бориса Ельцина.

— Я считаю громадной удачей то, что на смену Ельцину пришёл Путин. Хотя бы потому, что он, в отличие от Ельцина, не сидит дома или на даче и не работает с документами, как тогда это называлось, а пашет за себя и за того парня. Тот парень — это Ельцин в данном случае. И Горбачёв. Пашет нескончаемо, можно поразиться его работоспособности и энергии, — заявил Меньшов на пресс-конференции, посвящённой его 80-летию.

Напомним, что Лайф вёл прямую трансляцию творческой встречи с режиссёром, которому 17 сентября исполнится 80 лет.