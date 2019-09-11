Четыре взрыва прогремели на складах Минобороны Украины

В городе Калиновке Винницкой области на складах Минобороны Украины прогремело четыре взрыва. Об этом украинскому телеканалу hromadske сообщил представитель ведомства Александр Мотузяник.
— Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы, — сообщил Мотузяник.
Также украинское издание Vinnytsia PressPoint отмечает, что на месте происшествия изначально загорелась сухая трава около складов. При этом в Минобороны Украины заявляют, что угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.
Напомним, 26 сентября 2017 года на этом же складе боеприпасов в Калиновке взорвались артиллерийские снаряды. Власти провели эвакуацию жителей соседних сёл, никто не пострадал.
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