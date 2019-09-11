Песков ответил, смотрел ли Путин фильм Дудя про Беслан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что лидер страны Владимир Путин не смотрел фильм Юрия Дудя о теракте в школе в Беслане.

— Я смотрел, президент — нет, — ответил представитель Кремля.

Однако Песков воздержался от оценки фильма Дудя, пояснив, что это было бы неправильно делать во время конференц-кола.

— Вот вы меня отдельно спросите, я вам отдельно отвечу, — пояснил пресс-секретарь лидера страны.

Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.