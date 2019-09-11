В Москве упростили выдачу СНИЛС

Для оформления документа необходимо предъявить паспорт, лицам до 14 лет — свидетельство о рождении.

Жители Москвы теперь могут получить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) в любом из центров государственных услуг "Мои документы". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

При этом документ выдадут в день обращения. Ранее услуга "СНИЛС онлайн" действовала в 22 центрах "Мои документы".

Также страховой номер москвичи могут получить в отделениях Пенсионного фонда РФ, с помощью официального портала "Госуслуги" и при устройстве на работу через работодателя. Для оформления СНИЛС требуется паспорт, лицам до 14 лет — свидетельство о рождении.