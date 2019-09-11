Власти Самары предложили Билану "реабилитироваться", дав концерт 8 марта

Сам певец, который ранее оскандалился пьяным выступлением в День города, настаивал на другой дате.

Власти Самары обсуждают с представителями певца Димы Билана возможные даты его следующего выступления для горожан. Новый концерт оскандалившегося исполнителя может быть приурочен к Международному женскому дню, сообщают РИА "Новости".

В администрации города журналистам рассказали, что изначально им была предложена дата 28 сентября, но оказалось, что у Самары "очень насыщенная культурная жизнь", так что этот вариант уже был занят.

— Наше предложение — провести концерт на площади Куйбышева 8 марта. Сейчас этот вариант обсуждается, — добавили городские власти.

Напомним, что скандал разгорелся после выступления Димы Билана в День города в Самаре, 8 сентября. Артисту удалось удивить зрителей, но отнюдь не своим вокалом, а странным поведением, наркологи даже признали в Билане своего потенциального пациента. К слову, сами самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение на праздник певца.

Точку в обсуждении достойно поставил сам Билан: он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и пообещал горожанам бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для лечения детей в местную больницу.