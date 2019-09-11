Самолёт "Аэрофлота" столкнулся с чайкой при посадке в Шереметьево — видео

"Боинг" авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся с чайкой, когда заходил на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Птицу обнаружили уже при осмотре на земле, она застряла в стойке шасси.

На кадрах видно, что чайка после столкновения осталась жива и даже продолжала трепыхаться.

Речь идёт о рейсе Алма-Ата — Москва. Это произошло накануне вечером.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский из-за того, что в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям экипажа никто не погиб. Пилотам, сумевшим выполнить посадку, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России.