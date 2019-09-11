Греф рассказал, как стать специалистом, "за которым охотится рынок"

Секрет успеха оказался сложен и прост одновременно. Оказывается, нужно уметь хорошо придумывать, а ещё лучше — воплощать.

Чтобы стать востребованным специалистом в современном мире, человеку необходимы три взаимоисключающих качества: креативность, системное мышление и мастерство исполнения. По крайней мере, так считает глава Сбербанка Герман Греф, который выступил с лекцией перед студентами Новосибирского государственного университета.

— Первое — это визионерство и креативность, и, как правило, у хороших креативщиков-визионеров не очень хорошо с системным мышлением, а это второе качество, — приводит слова финансиста ТАСС. — И сочетание этих двух качеств достаточно редко. Но ещё более редкое качество — мастерство исполнения.

По словам Грефа, сочетание этих трёх качеств позволяет человеку стать тем профессионалом, за которым "охотится рынок".

Отметим, что глава Сбербанка периодически проводит встречи с молодёжью, на которых делится секретами своего успеха. Так, в 2017 году он посоветовал молодым специалистам посвящать любимому делу по 18 часов в сутки и заниматься им "с сумасшедшей страстью". Тогда, мол, успех не заставит себя ждать.