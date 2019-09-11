В разыскиваемом преступнике узнали Уолтера Уайта из "Во все тяжкие"

Пользователи предложили полиции поискать мужчину, обвиняемого в хранении метамфетамина, в Альбукерке.

Полиция американского города Гейлсберга опубликовала в "Фейсбуке" фото разыскиваемого преступника, который нарушил условия испытательного срока за хранение метамфетамина. Пользователи Сети узнали в мужчине героя Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие", которого сыграл актёр Брайан Крэнстон.

Пост в Сети собрал много шуточных комментариев. Также пользователи отметили, что разыскиваемый мужчина и герой фильма похожи не только внешне, но и своими правонарушениями, связанными с метамфетамином.

— О МОЙ БОГ!!! Это же Уолтер Уайт, — пишут пользователи.

— Вы не пробовали поискать в Альбукерке? — предложил полиции другой комментатор.

В сериале "Во все тяжкие" главный герой Уолтер Уайт из города Альбукерке узнаёт, что смертельно болен, и, чтобы собрать деньги на жизнь семье, он начинает заниматься производством метамфетамина.

К слову, фотографии преступников в США часто становятся "хитами" в Сети. Ранее Лайф рассказывал историю гангстера, чьё фото вызвало массу шуток и издёвок — всё из-за причёски. Полиции даже пришлось предупредить пользователей об уголовной ответственности.