Донцова заявила, что блогеры пропагандой алкоголя убивают будущее нации

Писательница считает, что нужно поговорить с блогерами и объяснить, как они влияют на своих фанатов.

Блогеры, которые снимают пропагандирующие пьянство видеоролики, провоцируют молодёжь на употребление алкоголя. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Всероссийскому дню трезвости, заявила писательница Дарья Донцова.

— Снятые видео о том, как весело гуляли и всю мебель разбили, песни, в которых открыто пропагандируется пьянство, — это всё падает на подростковые не очень умные головы, — сказала Донцова.

Писательница призвала слушателей вспомнить себя в 12–18 лет и понять, что в этом возрасте подростки будут больше слушать своих кумиров, чем родителей и учителей. При этом Донцова заявила, что запретительные меры тут не помогут. По её мнению, нужно поговорить с блогерами и объяснить, что они убивают будущее нации.

День трезвости ежегодно отмечается в России 11 сентября. Впервые праздник провели в далёком 1913 году. Во времена СССР его не отмечали. Пять лет назад РПЦ восстановила традицию празднования.