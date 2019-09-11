В Калининграде неизвестные сожгли мужчину в кабинке биотуалета

На месте нашли покрышки, которые, предположительно, использовались для поджога. Возбуждено дело по статье "Убийство".

Жестокое убийство произошло на одной из стройплощадок Калининграда. Неизвестные подожгли биотуалет с человеком внутри и скрылись. По неизвестным причинам жертва не смогла выбраться из огненной западни и погибла.

По предварительным данным, это мужчина в возрасте около 40 лет, уроженец одной из азиатских республик. Его личность пока не установлена: тело сильно повреждено огнём.

— Поскольку обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти погибшего, в следственном отделе по Московскому району города Калининграда незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным местного издания "Клопс", к моменту приезда экстренных служб туалетная кабинка полностью сгорела. На деревянном поддоне обнаружили тело и покрышки, которые, предположительно, использовались для поджога.

Тем временем следователи просят жителей Калининграда помочь в установлении обстоятельств ЧП на стройплощадке по улице Павлика Морозова. Сообщить все имеющиеся сведения можно в СУ СК России по Калининградской области по телефонам 8 401 2 305 765, 8 401 2 672 417. Конфиденциальность гарантируется.