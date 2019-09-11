Медведев заявил, что врачи без страха должны выписывать обезболивающее

По словам главы правительства, в первую очередь важны "гуманитарные вопросы, а не контрольные".

В России необходимо создать правовые условия для врачей, чтобы они могли безбоязненно выписывать пациентам обезболивающие препараты. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

— Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет, — сказал Медведев.

Премьер отметил, что сейчас создаётся такая правовая рамка. Глава кабмина добавил, что важнее "должны быть гуманитарные, а не контрольные вопросы".

Ранее Медведев распорядился выделить средства на покупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Напомним, что в августе в Москве на почте задержали женщину при получении подобных лекарств для больного ребёнка. Впоследствии прокуратура закрыла дело как незаконное и необоснованное.