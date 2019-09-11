Медведев — о введении четырёхдневки для ряда профессий: Хоть завтра

Четырёхдневную рабочую неделю для ряда профессий могут ввести "хоть завтра", заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако для других работников это далёкая перспектива, считает глава правительства.

— Что касается четырёхдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далёкая перспектива, — заявил Медведев после эфира программы "Диалог".

Он пояснил, что при переходе на четырёхдневку уровень зарплаты не должен падать, она должна только расти.

Медведев также считает, что рабочий график нужно сделать более гибким. Это касается и места работы, и обучения работников.

Как уже сообщал Лайф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. По мнению Максима Орешкина, чтобы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.