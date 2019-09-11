Пенсионерки распилили "слишком шумные" качели на глазах у детей — видео

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Жительницы дома в Волосовском районе Ленинградской области распилили во дворе качели на глазах у детей, сообщает издание 47news.

Инцидент произошёл в Бегуницком сельском поселении 10 сентября. Две пенсионерки, недовольные шумными играми детей, взялись за пилу и ликвидировали ненавистный им аттракцион.

Видеозапись конфликта на детской площадке была опубликована в социальных сетях. На ней одна из женщин заявила, что "дети специально не дают спать столетней бабушке". Родители пытались отговорить пенсионерок, но те были непреклонны.

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