Минздрав оценил снижение потребления алкоголя в России почти в два раза за 8 лет

Если в 2011 году россияне употребляли 18 литров спиртного на человека в год, то в текущем году — менее 10 литров.

Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный результат. Об этом написал в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

— Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это всё ещё немало, но это не 18 литров, как было раньше, —указал чиновник.

Отметим, что 18 литров, о которых идёт речь, — это объём потребляемого спиртного на человека в год, который был актуален для России в 2011-м. Спустя пять лет этот показатель снизился до 12,8 литра, и вот к 2020 году мы подходим уже почти с двукратным сокращением.

Салагай отмечает, что в нашей стране сократились как продажи и потребление спиртного, так и постановка медицинских диагнозов, ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя.

Напомним, что этим летом Минздрав назвал по числу пациентов с алкоголизмом регионы-лидеры. Оказалось, что больше всего пациентов с зависимостью поставлено на учёт в Москве — 2800 человек. А меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств, к которым привело употребление алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии — только один пациент.

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