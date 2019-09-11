На Сардинии погиб глава российской Ассоциации деревянного домостроения

На Сардинии в результате несчастного случая погиб генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. Трагический инцидент произошёл 6 сентября. Об этом сообщается на странице ассоциации в "Фейсбуке".
— Мы считаем своим долгом сейчас сообщить публично об этом трагическом событии, так как Олега любят очень многие и искренне в нашей стране. О дате и месте прощания мы сообщим, как только станет известно, — говорится в сообщении.
Итальянские СМИ отмечают, что Панитков погиб, сорвавшись со скалы во время фотосъёмки.
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