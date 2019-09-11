На Сардинии погиб глава российской Ассоциации деревянного домостроения

Олег Панитков также являлся членом экспертно-консультационного совета Минпромторга РФ по вопросам развития лесопромышленного комплекса, деревообрабатывающего оборудования и лесного машиностроения.

На Сардинии в результате несчастного случая погиб генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. Трагический инцидент произошёл 6 сентября. Об этом сообщается на странице ассоциации в "Фейсбуке".

— Мы считаем своим долгом сейчас сообщить публично об этом трагическом событии, так как Олега любят очень многие и искренне в нашей стране. О дате и месте прощания мы сообщим, как только станет известно, — говорится в сообщении.

Итальянские СМИ отмечают, что Панитков погиб, сорвавшись со скалы во время фотосъёмки.