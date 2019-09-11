Эксперт считает, что смерти туристов в Турции не отпугнут россиян

Большое число трагических случаев с туристами в Турции не повлияет на турпоток и не отпугнёт россиян. Так считает глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин.

— Рост [турпотока в Турцию], скорее всего, будет, но уже не столь значительный. Уже в этом году, несмотря на первенство, происходит перераспределение по другим средиземноморским странам. Основную роль тут сыграло поднятие цен по Турции, — рассказал он НСН.

Для изменения сложившейся ситуации с трагическими инцидентами Барзыкин предлагает предпринять комплекс мер, в которых будут задействованы и турецкие власти, и российские, а также туроператоры.

— Там есть смерти и от сердечно-сосудистых заболеваний — просто туристы не рассчитали своё здоровье. Но совершенно очевидно, что увеличение потока не синхронизировано с обеспечением дополнительных мер безопасности, разъяснением туристам, что они в иную среду попадают, — цитирует его НСН.

Напомним, российский посол в Анкаре Алексей Ерхов привёл печальную статистику: почти 90 российских туристов погибли в Турции с начала нынешнего сезона. Это объяснили увеличивающимся туристическим потоком из России.