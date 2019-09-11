Самолёт рухнул прямо на трассу, едва не устроив "огненное" ДТП — видео

Транспортный самолёт с двумя членами экипажа по невыясненным причинам рухнул на автостраду в двух километрах от аэропорта Толидо. Об этом сообщает телекомпания Local 24. По имеющимся данным, лайнер, перевозивший автозапчасти, потерял управление при заходе на посадку, развалился на части и загорелся.
От самолёта пламя перекинулось на фуры, которые были припаркованы вдоль трассы. Никто из водителей, к счастью, не пострадал, а прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнём. Движение на автостраде в ночное время было достаточно свободным, поэтому тем редким водителям, которые направлялись к аэропорту, удалось избежать как столкновения с самолётом или его фрагментами, так и возгорания.
О судьбе экипажа спасатели не сообщали, однако наиболее вероятно, что механика и пилота нет в живых.
Другие обстоятельства и причины катастрофы выясняются.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram