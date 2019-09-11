Самолёт рухнул прямо на трассу, едва не устроив "огненное" ДТП — видео

Инцидент произошёл в окрестностях американского города Толидо (штат Огайо), судьба экипажа неизвестна.

Транспортный самолёт с двумя членами экипажа по невыясненным причинам рухнул на автостраду в двух километрах от аэропорта Толидо. Об этом сообщает телекомпания Local 24. По имеющимся данным, лайнер, перевозивший автозапчасти, потерял управление при заходе на посадку, развалился на части и загорелся.

От самолёта пламя перекинулось на фуры, которые были припаркованы вдоль трассы. Никто из водителей, к счастью, не пострадал, а прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнём. Движение на автостраде в ночное время было достаточно свободным, поэтому тем редким водителям, которые направлялись к аэропорту, удалось избежать как столкновения с самолётом или его фрагментами, так и возгорания.

О судьбе экипажа спасатели не сообщали, однако наиболее вероятно, что механика и пилота нет в живых.

Другие обстоятельства и причины катастрофы выясняются.