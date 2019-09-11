Захарова уличила Болтона в фейковых новостях про Россию

Мария Захарова заявила, что бывший советник по национальной безопасности и американские СМИ должны извиниться перед РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём фейсбуке уличила в дезинформации бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Захарова отметила, что три месяца назад Болтон обвинил Россию в распространении ложной информации о его разногласиях с Дональдом Трампом. А накануне Трамп уволил своего советника, поскольку не был согласен с ним по многим вопросам.

Захарова подчеркнула, что и Болтону, и американским СМИ стоит извиниться за дезинформацию и пропаганду, которую они распространили.

— У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ?... Агентство Bloomberg?... Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив её в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора, — написала она в соцсети.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Лидер страны заявил, что "больше не нуждается в его услугах" и не согласен со многими его предложениями.