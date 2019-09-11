Возбудивший дело о геноциде в Жестяной Горке полковник Лукичев получил повышение

Заместитель главы следственного управления СКР по Новгородской области Максим Лукичев возглавил региональное управление СКР по Брянской области. Об этом сообщает FlashNord.
Полковник Лукичев известен несколькими громкими расследованиями, в частности, он возбудил дело о геноциде в Жестяной Горке — деревне, где латышские каратели хладнокровно мучили и убивали местных жителей. Кроме того, он вёл резонансные расследования в отношении спикера Новгородской областной думы Василия Шамбира, экс-советника мурманского губернатора, бизнесмена Геннадия Шубина, а также активистов экологической организации Greeanpeace, пытавшихся проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу "Приразломная".
Карьеру в правоохранительных органах Лукичев начал в 1998 году в прокуратуре. На службу в СКР он перешёл в 2011 году. Сначала он работал в должности первого заместителя руководителя новгородского управления СКР, а затем возглавлял отдел по расследованию особо важных дел. 7 сентября президент России Владимир Путин назначил Лукичева руководителем СУ СКР по Брянской области.
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