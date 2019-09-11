Эксперты заявили о росте систематического потребления алкоголя среди молодёжи

А у Минздрава другая статистика: там говорят о снижении объёма потребляемого спиртного на человека в нашей стране.

Доля молодых россиян, вовлечённых в систематическое употребление алкоголя, выросла на 16% в сравнении с предыдущим годом. Такую пугающую статистику озвучил руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, передаёт News.ru.

— Процент потребления алкоголя среди молодёжи составил 69% среди опрашиваемых. В прошлом году по итогу опроса систематически (раз в неделю) употребляло алкоголь 53% респондентов, — утверждает он.

В исследовании приняло участие 120 тысяч человек из 65 регионов России, опрашивались граждане в возрасте от 18 до 23 лет.

Любопытно, что буквально сегодня Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России почти в два раза за 8 лет. Если в 2011 году россияне употребляли 18 литров спиртного на человека в год, то в текущем году — менее 10 литров.

Добавим, что сегодня, 11 сентября, в России отмечается День трезвости. Впервые этот праздник провели в далёком 1913 году. Во времена СССР его не отмечали, а пять лет назад РПЦ восстановила традицию празднования.