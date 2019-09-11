На вручении премии "Человек года" Киркорова заметили с "кардиостимулятором"

Российский певец Филипп Киркоров получил премию "Человек года" мужского журнала GQ в номинации "Вечная ценность". При этом внимание гостей мероприятия было приковано и к аксессуарам артиста, сообщает портал "Дни.ру".

Так, пока Киркоров поднимался на сцену, чтобы получить награду, ведущий церемонии Иван Ургант пошутил, что король российской эстрады пришёл с "кардиостимулятором". На самом же деле этот предмет оказался дизайнерской сумкой.

— На мне весь бюджет премии, — прокомментировал свой образ Киркоров.

GQ — один из самых популярных журналов в мире, основанный в 1957 году. Начиная с 2003 года российская версия журнала ежегодно выбирает "человека года", который определяется в десяти категориях. В этом году победителями премии стали в том числе режиссёр Кирилл Серебренников, журналист Юрий Дудь, хоккеист Александр Овечкин, актёр Павел Деревянко.