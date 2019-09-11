В России предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД с детьми в машине

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Фото © Shutterstock

В России предложили ужесточить наказание водителей за нарушение правил дорожного движения, если в автомобиле в этот момент находятся дети. Вице-премьер Максим Акимов уже поручил Минюсту и МВД проработать этот вопрос. Документ размещён на сайте правительства.

Проработать вопрос внесения изменений в КоАП в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними, — говорится в поручении Акимова.

Свои предложения два ведомства должны представить до 31 марта следующего года.

Ещё одно поручение касается повышения безопасности дорожного движения в московских дворах. Предложения должны быть направлены до 1 октября этого года.

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