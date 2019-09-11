Уральской пенсионерке, оставшейся без дома из-за тёзки, дадут новую квартиру

Суд уральского посёлка Буланаш встал на сторону пенсионерки Надежды Ивановой в деле о квартире, которой она лишилась по вине местной администрации. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Артёмовского суда.

Женщине полагалось новое жильё после выселения из аварийного дома, но чиновники решили, что у неё уже есть квартира в Воронежской области, где на самом деле проживала полная тёзка пенсионерки. После этого бабушка ютилась в комнате общежития площадью в 11 кв.м.

Теперь Надежда Иванова должна получить своё законное жильё площадью 68,1 кв.м.