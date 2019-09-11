Жительница Приангарья рассказала, как родила и выбросила младенца — видео

42-летней женщине предъявлено обвинение. Следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

В Иркутской области разыскали мать новорождённого, тело которого нашли зимой на местной свалке, сообщает СУ СК РФ по региону.

— В феврале текущего года в п. Юрты Тайшетского района вблизи свалки было обнаружено тело новорождённого ребёнка. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребёнок родился живым, однако умер от переохлаждения. На протяжении всего времени сотрудниками полиции и следователями СКР велась непрерывная работа по установлению матери погибшего, — говорится в сообщении.

Матерью младенца оказалась 42-летняя местная жительница, у которой есть ещё два ребёнка. Женщина рассказала, что родила ребёнка дома, после чего оставила его на улице из-за тяжёлого материального положения семьи.

Матери погибшего новорождённого предъявлено обвинение. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее похожая страшная история произошла на Камчатке. Женщина утопила двух своих маленьких детей. Она привязала их к себе верёвками и пошла в воду. Мать удалось достать из воды, но дети уже захлебнулись.