С режиссёра Серебренникова сняли подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссёру Кириллу Серебренникову. Теперь материалы уголовного дела вернут в прокуратуру на доследование. Против этой меры сегодня на заседании выступали представители гособвинения.

— Суд постановил вернуть дело прокурору в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора, — огласила решение судья Ирина Аккуратова.

Добавим, суд также отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде и остальным фигурантам дела о хищении в "Седьмой студии".

Подсудимыми по делу "Седьмой студии" проходили художественный руководитель театра "Гоголь-центр" режиссёр Кирилл Серебренников, бывший директор театра Малобродский, экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Ещё одна обвиняемая — Екатерина Воронова — находится в международном розыске.