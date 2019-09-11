В Якутии вынесли приговоры по резонансному делу об изнасиловании

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Фото © Pixabay

В Якутии суд вынес приговор мигрантам, обвиняемым в похищении и изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Основной фигурант дела получил 14 лет колонии строгого режима, двое других — четыре года и шесть лет общего режима.

В начале марта главный фигурант дела предложил своим приятелям в качестве оплаты ремонта в автосервисе привезти девушку для интимных услуг, те согласились. Вечером 16 марта он насильно затащил прохожую в машину, заблокировал двери, после чего отъехал в безлюдное место и изнасиловал. Затем мужчина отвёз девушку своим приятелям в автосервис, где над ней продолжили совершать насильственные действия. Утром потерпевшая смогла сбежать, пока насильники спали. Инцидент вызвал большой резонанс в республике.

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