В Якутии вынесли приговоры по резонансному делу об изнасиловании

В Якутии суд вынес приговор мигрантам, обвиняемым в похищении и изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Основной фигурант дела получил 14 лет колонии строгого режима, двое других — четыре года и шесть лет общего режима.

В начале марта главный фигурант дела предложил своим приятелям в качестве оплаты ремонта в автосервисе привезти девушку для интимных услуг, те согласились. Вечером 16 марта он насильно затащил прохожую в машину, заблокировал двери, после чего отъехал в безлюдное место и изнасиловал. Затем мужчина отвёз девушку своим приятелям в автосервис, где над ней продолжили совершать насильственные действия. Утром потерпевшая смогла сбежать, пока насильники спали. Инцидент вызвал большой резонанс в республике.