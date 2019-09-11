Звезда фильмов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" Горонок разбился в ДТП

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Кадр из фильма "Всё будет хорошо", 1995 г., реж. Дмитрий Астрахан

Актёр уже перенёс две операции, ему предстоит длительное лечение и восстановление, которое займёт не один месяц.

Актёр Марк Горонок, известный по фильмам "Всё будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьёзное ДТП под Петербургом. В машину артиста на большой скорости врезалась иномарка. Также пострадала 70-летняя мама Марка.

Как пишет "Московский комсомолец", артист находится в больнице, у него серьёзная черепно-мозговая травма и множественные переломы. Горонок чуть не потерял руку, и, восстановят ли её полностью, до сих пор неизвестно.

— Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей даёт нерадужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю, — рассказала супруга актёра Анна.

<p>Фото ©<a href="https://www.mk.ru/incident/2019/09/11/zvezda-kultovogo-filma-ty-u-menya-odna-razbilsya-v-dtp.html" target="_blank"> МК</a></p>

Мама Марка тоже лежит в больнице — с переломом шейки бедра и другими повреждениями тазовых костей.

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