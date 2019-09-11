Эксперты подсчитали, сколько летних дней россияне провели в отпусках

Жители отдалённых городов страны проводят в поездке больше времени, чем отдыхающие из Центральной России.

Эксперты рассказали, сколько дней прошедшего лета россияне провели в отпусках. Об этом сообщает "360" со ссылкой на туристический портал Momondo.

Выяснилось, что есть прямая связь между количеством дней отдыха и регионом, где живёт человек. В среднем этим летом москвичи отдохнули восемь дней, а жители Дальнего Востока, Сибири и Заполярья — 15 дней.

— Помимо объективных факторов, таких как ограниченные рамки официального отпуска, на длительность путешествия влияет география путешествия. Так, жители отдалённых городов страны проводят в поездке больше времени, чем отдыхающие из Центральной России, — сказала представитель Momondo Ирина Рябова.

Также отмечается, что средняя длительность летнего отдыха по стране снизилась на 20%. Ранее отпуск продолжался около 10 дней.

Напомним, ранее депутаты Госдумы рассказали Лайфу, как провели отпуск. Выяснилось, что отдохнуть удалось не всем из-за напряжённой работы перед выборами.