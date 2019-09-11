У спасённого из московского гаража львёнка обнаружили рахит и травму лапы

Владельцу хищника может грозить наказание по статье о жестоком обращении с животными.

У львёнка, обнаруженного в Москве в гараже на проспекте Мира, диагностирован рахит и повреждение лапы. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— Животное было истощено, был поставлен диагноз — рахит и повреждённая задняя лапка, — сказал Кульбачевский.

Владельцу маленького хищника может грозить наказание по статье о жестоком обращении с животными. Сейчас львов ещё можно приобрести на законных основаниях, но с 1 января будущего года в силу вступит закон, запрещающий держать их в квартирах. Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту обнаружения льва в гараже.