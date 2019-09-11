В Сбербанке предотвратили хищение 25 млрд рублей

В этом году Сбербанк предотвратил хищение у клиентов более 25 млрд рублей. Всё благодаря антифрод-системе, основанной на искусственном интеллекте. Об этом ТАСС рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

— У нас действует основанная на искусственном интеллекте антифрод-система, эффективность которой составляет 96%. Это означает, что из 100 попыток мошенничества мы выявляем 96... С января по август 2019 года мы спасли средства клиентов на сумму более 25 млрд рублей, — отметил Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что сейчас мошенники действуют всё более изощрённее, используют более сложные и комплексные виды мошеннических схем, в том числе с применением "методов психологического воздействия на клиентов".