Эксперт — о победе Беглова: Он хозяйственник с конкретными решениями

В целом Дарья Кислицына оценивает выборы как конкурентные и спокойные, а их результат — ожидаемым.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына прокомментировала состоявшиеся в Санкт-Петербурге выборы губернатора, где победил Александр Беглов. В разговоре с Лайфом она отметила, что результат голосования достаточно предсказуемый.

— Кампания была тяжёлая, сложная такая, многоуровневая. Выборы оцениваю как конкурентные. Результат, на мой взгляд, достаточно предсказуемый, явка небольшая, но опять же прогнозируемая достаточно, — отмечает Кислицына.

Что касается предсказуемости результатов выборов, то эксперт поясняет: Беглов запомнился избирателям своими конкретными управленческими решениями, которые повлияли на жизнь горожан.

— Беглов в первую очередь хозяйственник, то есть он нам запомнился конкретными управленческими решениями. Достаточно много было мер поддержки пенсионеров и предпенсионеров, для ветеранов и инвалидов. То есть всё, что касается социальной сферы и сферы благоустройства, достаточно активно эти инициативы уже развиваются, — поясняет она.

Избирательная кампания Беглова строилась в основном на прямой коммуникации с горожанами, поэтому многие вопросы решались в живых диалогах. В свою очередь оппоненты врио губернатора по выборам пытались решать вопросы через дебаты.

В целом выборы в Петербурге Кислицына оценивает как спокойные и более демократичные, чем в Москве, хоть и были фейковые сообщения о нарушениях.

Сегодня избирательная комиссия Санкт-Петербурга объявила о победе Александра Беглова на выборах губернатора Северной столицы.